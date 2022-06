Rivolta contro l' antenna telefonica Trattative per un sito alternativo - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 3 giugno 2022) La protesta dei cittadini non ha cambiato l'indirizzo del consiglio comunale, come richiesto dal consigliere di opposizione Luciano Mondini, ma ha aperto uno spiraglio al dialogo per cercare di ...

La protesta dei cittadini non ha cambiato l'indirizzo del consiglio comunale, come richiesto dal consigliere di opposizione Luciano Mondini, ma ha aperto uno spiraglio al dialogo per cercare di ...... Emmanuel Macron, durante una tappa a Marsiglia, parlando di misura 'l'obesità ela ... 'Non sarà obbligatoria e saràanche a coloro che non hanno scelto l'indirizzo matematico', ha ... Rivolta contro l’antenna telefonica Trattative per un sito alternativo Il sindaco Paola Sisti ha confermato in consiglio di aver avviato un confronto con il gestore Wind Tre. Un incontro è stato fissato per il 7 giugno. La maggioranza approva un monitoraggio su tutti gli ...Sirene all'unisono per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che sta vivendo la marineria, che sta portando avanti la sua protesta ...