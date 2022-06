«Rivoglio i soldi da BT Sport, non hanno detto nulla della rivolta fuori lo Stade de France» (Di venerdì 3 giugno 2022) Alan Cochrane è un anziano editorialista del Telegraph. Ha questa idea “strana” del giornalismo per cui se ti trovi coinvolto in una storia devi provare a raccontarla al pubblico che ti legge o ti segue in tv. Per cui, dopo la “non copertura” del caos alla finale di Champions – uno scandalo che ha già investito il governo Francese e che la stampa inglese non molla – ha deciso di chiedere i soldi indietro a BT Sport, che sabato scorso trasmetteva la diretta della partita. Di più, scrive il motivo sul Telegraph: “prima ho un messaggio per coloro che gestiscono quel canale, Rivoglio i miei soldi. Mi avete derubato”. E cioé? “Si sono persi la storia. Semplice. Il giornalismo televisivo è ancora giornalismo, e ‘bucare’ la storia è il più grande – qualcuno potrebbe dire l’unico – peccato del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Alan Cochrane è un anziano editorialista del Telegraph. Ha questa idea “strana” del giornalismo per cui se ti trovi coinvolto in una storia devi provare a raccontarla al pubblico che ti legge o ti segue in tv. Per cui, dopo la “non copertura” del caos alla finale di Champions – uno scandalo che ha già investito il governose e che la stampa inglese non molla – ha deciso di chiedere iindietro a BT, che sabato scorso trasmetteva la direttapartita. Di più, scrive il motivo sul Telegraph: “prima ho un messaggio per coloro che gestiscono quel canale,i miei. Mi avete derubato”. E cioé? “Si sono persi la storia. Semplice. Il giornalismo televisivo è ancora giornalismo, e ‘bucare’ la storia è il più grande – qualcuno potrebbe dire l’unico – peccato del ...

