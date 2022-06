Rita Vecchio Ritorno alla normalità | finalmente citando Vasco Luci accese

(Di venerdì 3 giugno 2022) e microfoni in modalità on. Dopo più di due anni di stop e silenzi, la musica riparte. A ritmo serratissimo, con concerti ...

Ritorno alla normalità, finalmente (citando Vasco). Luci accese e microfoni in modalità on. Dopo più di due anni di stop e silenzi, la musica riparte. A ritmo serratissimo, con concerti ...

VERONA - Anche se il tempo passa, Lucio resta. Citando Dalla, di tempo ne è passato. Sono dieci anni dalla sua scomparsa. E un po' come nel suo stile, ironico e riservato, ieri sera, ...

Salve Direttore, sono un coordinatore infermieristico, né troppo giovane per fare carriera ne troppo vecchio per la pensione. Il nostro sistema di carriera è assurdo, dopo 30 di servizio ,con 6anni di ...