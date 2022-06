Rissa con accoltellamenti a Peschiera del Garda, parla la sindaca: «Invasi da duemila ragazzi» – I video (Di venerdì 3 giugno 2022) L’enorme Rissa avvenuta ieri, 2 giugno, sulla riva del Basso Lago di Garda, è stata provocata da ragazzi che si erano dati appuntamento sui social. A riferirlo è la sindaca di Peschiera, Orietta Gaiulli, alla testata Fanpage. «Erano circa duemila e quasi tutti provenienti dal territorio lombardo», spiega riferendosi all’evento di ieri avvenuto in un tratto di spiaggia libera a Castelnuovo del Garda, dove i partecipanti avrebbero bevuto grandi quantità di alcol. Non è la prima volta che accadono eventi del genere in quel tratto di spiaggia. Spesso ci sono ritrovi di giovani che più volte sono degenerati in atti vandalici o risse. «Il primo anno erano 200, quello dopo 500 e ieri duemila», spiega la sindaca, la quale riferisce anche che ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) L’enormeavvenuta ieri, 2 giugno, sulla riva del Basso Lago di, è stata provocata dache si erano dati appuntamento sui social. A riferirlo è ladi, Orietta Gaiulli, alla testata Fanpage. «Erano circae quasi tutti provenienti dal territorio lombardo», spiega riferendosi all’evento di ieri avvenuto in un tratto di spiaggia libera a Castelnuovo del, dove i partecipanti avrebbero bevuto grandi quantità di alcol. Non è la prima volta che accadono eventi del genere in quel tratto di spiaggia. Spesso ci sono ritrovi di giovani che più volte sono degenerati in atti vandalici o risse. «Il primo anno erano 200, quello dopo 500 e ieri», spiega la, la quale riferisce anche che ...

Advertising

annamariamoscar : Aurora, rissa con machete. Il prefetto Ruberto: 'Il responsabile è disturbato. Sarebbe potuto accadere ovunque'… - Giovann19918482 : @Corriere Impicatelo a lui e tutti quelli Che stavano filmando la rissa con IL telefono - Nonha_stata : RT @_Nico_Piro_: @fulvioromano82 @Lacasespoglia @Nonha_stata Essere generici, non leggere, non informasi ma esprimere opinioni lo stesso è… - MaurilioVitto : RT @_Nico_Piro_: @fulvioromano82 @Lacasespoglia @Nonha_stata Essere generici, non leggere, non informasi ma esprimere opinioni lo stesso è… - _Nico_Piro_ : @fulvioromano82 @Lacasespoglia @Nonha_stata Essere generici, non leggere, non informasi ma esprimere opinioni lo st… -