Ripresi dalle telecamere mentre rubano in villa. Denunciate tre persone (Di venerdì 3 giugno 2022) Tre uomini sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria dai Falchi della Squadra Mobile per presunto furto aggravato in un appartamento nella zona di San Vito. L'attività d'indagine ha preso avvio lo scorso mese di maggio a seguito della denuncia sporta presso gli Uffici della Questura da parte del proprietario di una villa che era stata oggetto di furto. Lo stesso aveva riferito che ignoti, peraltro Ripresi dalle telecamere (appositamente nascoste) del circuito interno di videosoerveglianza, si erano introdotti più volte in casa asportando numerosi oggetti di ingente valore economico quali attrezzi da lavoro per l'edilizia, per il giardinaggio, strumenti di precisione di cablaggio fibra ottica, un televisore e altro: il tutto per un valore di circa 30mila euro. Dalla visione delle immagini, i poliziotti hanno ...

