Rinnovo Meret, l'agente chiarisce la situazione: le parole (Di venerdì 3 giugno 2022) Alex Meret, portiere italiano del Napoli, ha vissuto le ultime stagioni in maniera altalenante con la presenza di Ospina che non gli ha permesso di giocare molto. L'estremo difensore azzurro arrivato con grandi aspettative in Campania, dopo un buon inizio ha pian piano perso certezze anche a causa di alcuni suoi gravi errori. Addirittura, sia con Gattuso che con Spalletti ha perso il posto da titolare a favore di Ospina che offre maggiori garanzie al reparto difensivo. Meret (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)In casa Napoli la situazione portieri è momentaneamente in stand-by: Ospina deve comunicare ancora le sue intenzioni future mentre Meret dovrà scegliere se proseguire la sua avventura al Napoli. A tal proposito, l'agente del portiere italiano, Federico Pastorello, ha parlato a ...

