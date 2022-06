RiminiWellness, torna in presenza dopo 3 anni la fiera che crea le tendenze nel fitness europeo (Di venerdì 3 giugno 2022) Rimini, 3 giu. (Adnkronos) - Per la sedicesima volta Rimini è capitale del fitness e della vita sana. A distanza di tre anni dall'ultima edizione e dopo l'inedita Active Edition di settembre 2021, RiminiWellness torna con il format completo in presenza, che da sempre la contraddistingue come manifestazione di riferimento per il settore in Europa. Una leadership conquistata grazie alla capacità di creare innovazione per migliaia di praticanti e di professionisti del fitness e dello sport, stabilendo gli standard e le tendenze dello stare in forma. RiminiWellness, mette insieme non soltanto le maggiori aziende produttrici di macchine per l'attività fisica per palestre, scuole e associazioni di categoria, cultori del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Rimini, 3 giu. (Adnkronos) - Per la sedicesima volta Rimini è capitale dele della vita sana. A distanza di tredall'ultima edizione el'inedita Active Edition di settembre 2021,con il format completo in, che da sempre la contraddistingue come manifestazione di riferimento per il settore in Europa. Una leadership conquistata grazie alla capacità dire innovazione per migliaia di praticanti e di professionisti dele dello sport, stabilendo gli standard e ledello stare in forma., mette insieme non soltanto le maggiori aziende produttrici di macchine per l'attività fisica per palestre, scuole e associazioni di categoria, cultori del ...

