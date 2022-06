RiminiWellness, torna in presenza dopo 3 anni la fiera che crea le tendenze nel fitness europeo (Di venerdì 3 giugno 2022) Per la sedicesima volta Rimini è capitale del fitness e della vita sana. A distanza di tre anni dall'ultima edizione e dopo l'inedita Active Edition di settembre 2021, RiminiWellness torna con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Per la sedicesima volta Rimini è capitale dele della vita sana. A distanza di tredall'ultima edizione el'inedita Active Edition di settembre 2021,con il ...

Advertising

lifestyleblogit : RiminiWellness, torna in presenza dopo 3 anni la fiera che crea le tendenze nel fitness europeo - - infoitsalute : RiminiWellness, torna in presenza dopo 3 anni la fiera che crea le tendenze nel fitness europeo - ledicoladelsud : RiminiWellness, torna in presenza dopo 3 anni la fiera che crea le tendenze nel fitness europeo - italiaserait : RiminiWellness, torna in presenza dopo 3 anni la fiera che crea le tendenze nel fitness europeo - StraNotizie : RiminiWellness, torna in presenza dopo 3 anni la fiera che crea le tendenze nel fitness europeo… -