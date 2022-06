Resta incerto il futuro di Cesaro, sta dedicando del tempo alla famiglia (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo una decina d’anni in WWE, Cesaro ha deciso di lasciare Stamford lo scorso febbraio non rinnovando il suo contratto. In WWE è sempre stato ben voluto, ma non è mai riuscito ad arrivare al vertice. Oggi è uno dei free agent più ambiti, tuttavia il suo futuro Resta incerto. Ha registrato il suo nuovo ringname “Claudio CSRO”, ma al momento non ha firmato con nessuno. Nelle scorse settimane sono circolate voci su come lo svizzero stia chiedendo molti soldi per apparire nel circuito indipendente. futuro incerto Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato di Cesaro e del suo futuro. Al momento non vi è alcuna certezza. Ecco quanto evidenziato: “Cesaro è fermo da qualche tempo. Si è preso del ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo una decina d’anni in WWE,ha deciso di lasciare Stamford lo scorso febbraio non rinnovando il suo contratto. In WWE è sempre stato ben voluto, ma non è mai riuscito ad arrivare al vertice. Oggi è uno dei free agent più ambiti, tuttavia il suo. Ha registrato il suo nuovo ringname “Claudio CSRO”, ma al momento non ha firmato con nessuno. Nelle scorse settimane sono circolate voci su come lo svizzero stia chiedendo molti soldi per apparire nel circuito indipendente.Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato die del suo. Al momento non vi è alcuna certezza. Ecco quanto evidenziato: “è fermo da qualche. Si è preso del ...

