Renzi denuncia | ancora minacce di morte sul web

Leggi su italiasera

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “Da quando ho parlato di reddito di cittadinanza hanno ricominciato con auguri edi. Però, che diamine: il congiuntivo! Altrimenti si capisce subito di che partito siete! Si dice: spero che tu muoia. Anzi: sarebbe meglio non dirlo. Ma alla civiltà non siete abituati”. Matteohato sui suoi profili social di essere tornato nel mirino degli ‘hater’. Il leader di Italia viva, su Instagram, Twitter e Facebook, ha rilanciato un post a lui indirizzato in cui si legge: “Spero con tutto il cuore che tu muori!’. Non è la prima volta cheuna campagna di odio via social nei suoi confronti. Circa un anno fa, nel pieno della discussione e delle polemiche sul Ddl Zan, il leader di Iv aveva annunciato: “Da quando abbiamo proposto di trovare ...