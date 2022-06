Renato Sanches a un passo dal Milan | si chiude sotto i 20 milioni

(Di venerdì 3 giugno 2022) . Il centrocampista portoghese è ormai a unal, ci siamo. La trattativa per portare il centrocampista in rossonero è vicina al traguardo. Come riportato da Daniele Longo su Calciomercato.com il club rossonero conta dire presto la trattativa con il Lille per una cifra inferiore rispetto ai 20che era la base d’accordo trovata nel mercato di gennaio. Con il giocatore si sta lavorando agli ultimi dettagli per un ingaggio da circa 4di euro a stagione, nelle prossime ore è previsto un confronto con l’entourage per siglare l’intesa definitiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Renato Sanches, sprint del Milan per il sì: le cifre #calciomercato - Gazzetta_it : Renato Sanches vale Kessie? Il confronto #Milan #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, assalto a Sanches. I soldi li mette... Hauge #calciomercato - 24Trends_Italia : 9. Cast di Stranger Things - 10mille+ 10. Bella Thorne - 10mille+ 11. Coco Gauff - 10mille+ 12. Renato Sanches - 10… - CalcioeM : ??? CALCIOMERCATO #MILAN #NoaLang interessa molto e il #Milan può affondare il colpo. #DeKetelaere invece è una pri… -

Commenta per primo Antonio Nocerino , ex centrocampista del Milan , ha parlato a La Gazzetta dello Sport di, obiettivo rossonero: 'È un grandissimo giocatore e per me è ancora relativamente inespresso. Il Milan ha bisogno di giocatori come lui per alzare il livello in chiave europea....Milan al lavoro perDa tempo i dirigenti rossoneri hanno posato gli occhi su, ex baby - prodigio portoghese divenuto uno dei centrocampisti più affidabili d'Europa ...Il Milan pressa il Lille per chiudere l'operazione Renato Sanches, le distanze ormai sono minime. Le 5 curiosità che non sai sul portoghese.Da tempo i dirigenti rossoneri hanno posato gli occhi su Renato Sanches, ex baby-prodigio portoghese divenuto uno dei centrocampisti più affidabili d’Europa grazie agli anni trascorsi al Lille. La ...