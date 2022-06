Regione Lazio: legge sicurezza Lavoro, le dichiarazioni politiche (Di venerdì 3 giugno 2022) Come noto il consiglio regionale del Lazio ha approvato con 22 voti a favore su 29 votanti. una “Proposta di legge per la promozione della salute e della sicurezza sul Lavoro e del benessere lavorativo’. Si tratta di 15 articoli e interventi per migliorare la qualità delle condizioni di Lavoro, elevando il sistema di informazione, comunicazione, controllo e vigilanza in materia, prevenendo i rischi di infortuni e le malattie professionali, e contrastando il Lavoro irregolare. Ci saranno anche contributi alle aziende con modello organizzativo a garanzia della salute e benessere del lavoratore e a sostegno dei minori orfani di genitori morti sul Lavoro, tramite il Programma ‘Mai più soli’. Regione Lazio, sicurezza sul ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) Come noto il consiglio regionale delha approvato con 22 voti a favore su 29 votanti. una “Proposta diper la promozione della salute e dellasule del benessere lavorativo’. Si tratta di 15 articoli e interventi per migliorare la qualità delle condizioni di, elevando il sistema di informazione, comunicazione, controllo e vigilanza in materia, prevenendo i rischi di infortuni e le malattie professionali, e contrastando ilirregolare. Ci saranno anche contributi alle aziende con modello organizzativo a garanzia della salute e benessere del lavoratore e a sostegno dei minori orfani di genitori morti sul, tramite il Programma ‘Mai più soli’.sul ...

