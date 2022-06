Referendum: Tajani, 'sì senza strumentalizzare, peccato urne solo domenica' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - La riforma della giustizia approvata alla Camera e ora in discussione al Senato "non è perfetta", anche se "si tratta di un importante passo in avanti. Ecco perchè noi voteremo sì ai Referendum e lanciamo un appello ai cittadini italiani di andare a votare indipendentemente dal partito di appartenenza per avere una giustizia giusta". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa. "Non vogliamo strumentalizzare i Referendum dal punto di vista politico, diciamo soltanto -ha aggiunto l'esponente azzurro- che durante il mese di giugno votare soltanto una giornata è riduttivo, sarebbe stato meglio votare anche nella giornata di lunedì". Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - La riforma della giustizia approvata alla Camera e ora in discussione al Senato "non è perfetta", anche se "si tratta di un importante passo in avanti. Ecco perchè noi voteremo sì aie lanciamo un appello ai cittadini italiani di andare a votare indipendentemente dal partito di appartenenza per avere una giustizia giusta". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, durante una conferenza stampa. "Non vogliamodal punto di vista politico, diciamo soltanto -ha aggiunto l'esponente azzurro- che durante il mese di giugno votare soltanto una giornata è riduttivo, sarebbe stato meglio votare anche nella giornata di lunedì".

Advertising

LucianoQuaranta : RT @tripodimaria: Gli obiettivi e gli effetti dei referendum per la #GiustiziaGiusta. Il 12 Giugno #IoVotoSi! @forza_italia @GruppoFICa… - Anzeta1 : RT @tripodimaria: Gli obiettivi e gli effetti dei referendum per la #GiustiziaGiusta. Il 12 Giugno #IoVotoSi! @forza_italia @GruppoFICa… - tripodimaria : Gli obiettivi e gli effetti dei referendum per la #GiustiziaGiusta. Il 12 Giugno #IoVotoSi! @forza_italia… - cala_l_asso : RT @debufred: @Antonio_Tajani @berlusconi E io che credevo fosse la strategia autunnale del Gpass ad allontanare da F.Italia gli elettori!… - debufred : @Antonio_Tajani @berlusconi E io che credevo fosse la strategia autunnale del Gpass ad allontanare da F.Italia gli… -