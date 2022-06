Referendum: Lega, 'più di 100 adesioni a sciopero fame' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Non si ferma l'iniziativa di Lega e Partito Radicale “Abbiamo fame di Giustizia!”. In poco più di 24 ore hanno già superato quota 100 le adesioni allo sciopero della fame iniziato da Roberto Calderoli e Irene Testa. L'obiettivo è "abbattere il muro di silenzio eretto sui Referendum della giustizia in programma il 12 giugno", si legge in una nota della Lega. Aderire all'iniziativa è possibile anche online: https://Referendumgiustizia.it/sciopero/ o https://www.partitoradicale.it/aderisci-allo-sciopero-della-fame-per-la-giustizia-giusta/. Per Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, i cinque Referendum sulla giustizia “rappresentano un'occasione unica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Non si ferma l'iniziativa die Partito Radicale “Abbiamodi Giustizia!”. In poco più di 24 ore hanno già superato quota 100 leallodellainiziato da Roberto Calderoli e Irene Testa. L'obiettivo è "abbattere il muro di silenzio eretto suidella giustizia in programma il 12 giugno", si legge in una nota della. Aderire all'iniziativa è possibile anche online: https://giustizia.it// o https://www.partitoradicale.it/aderisci-allo--della--per-la-giustizia-giusta/. Per Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, i cinquesulla giustizia “rappresentano un'occasione unica, ...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gru… - repubblica : La Lega contro Luciana Littizzetto: 'Interrogazione parlamentare sul suo monologo su referendum giustizia' - borghi_claudio : Non c'è come fermarsi a parlare con i passanti ad un gazebo Lega per capire che sul referendum hanno fatto un lavor… - TV7Benevento : Referendum: Lega, 'più di 100 adesioni a sciopero fame' - - fefebaraonda : RT @gis_giannuzzo: La #Lega invece di richiedere un'interrogazione parlamentare alla #Littizzetto (comica e attrice) sul monologo del refe… -