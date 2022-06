Referendum: avvocati Milano, 'scossa per cambiare, astensione occasione persa' (Di venerdì 3 giugno 2022) Milano, 3 giu. (Adnkronos) - "Mancano pochissimi giorni al voto per i 5 Referendum sulla giustizia che potrebbero dare una scossa ai cambiamenti che la politica da sola non riesce a fare. Noi avvocati a Milano e in Lombardia abbiamo scelto da settimane di impegnarci in sintonia con l'Organismo congressuale forense stiamo portando avanti una vera campagna di mobilitazione degli avvocati e soprattutto dei cittadini, rompendo il fronte del silenzio che vede schierati i media e anche i partiti". E' quanto si legge in un comunicato stampa con cui il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Vinicio Nardo annuncia un evento sul tema. L'appuntamento organizzato dall'Ordine e dall'Ulof (Unione lombarda ordini forensi) è per lunedì 6 giugno 2022 alle ore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022), 3 giu. (Adnkronos) - "Mancano pochissimi giorni al voto per i 5sulla giustizia che potrebbero dare unaai cambiamenti che la politica da sola non riesce a fare. Noie in Lombardia abbiamo scelto da settimane di impegnarci in sintonia con l'Organismo congressuale forense stiamo portando avanti una vera campagna di mobilitazione deglie soprattutto dei cittadini, rompendo il fronte del silenzio che vede schierati i media e anche i partiti". E' quanto si legge in un comunicato stampa con cui il presidente dell'Ordine deglidiVinicio Nardo annuncia un evento sul tema. L'appuntamento organizzato dall'Ordine e dall'Ulof (Unione lombarda ordini forensi) è per lunedì 6 giugno 2022 alle ore ...

