Raiola | Roy | “Faceva un grande lavoro | non era facile gestire un’attività del genere”

(Di venerdì 3 giugno 2022)ROY – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Bryan Roy, direttore del settore giovanile dell’Ajax ed ex calciatore dei lancieri. “Non sei più parte dell’organigramma dei lancieri? Già tanti anni ormai, da giugno 2014. Adesso sono all’interno della dirigenza dell’Ajax ed ho una vita tranquilla, no stress.era unprocuratore, ma era anche amico dei calciatori: ti ricordi i primi approcci di Mino con l’Italia? “Io e Mino lavoravamo insieme per rilevare e condurre i giovani olandesi in Italia. Mino era una persona molto allegra, dall’indole tranquilla.un, non eradel. Era ...