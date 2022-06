Raffaele Ganci, morto a novant’anni il boss di Cosa nostra. Scontava l’ergastolo al 41-bis (Di venerdì 3 giugno 2022) È morto in un ospedale a Milano il boss palermitano Raffaele Ganci, capo storico del mandamento della Noce. Aveva novant’anni e stava scontando diversi ergastoli in regime di 41-bis. Ganci, mai pentito, era ritenuto un fedelissimo di Totò Riina, al quale fornì assistenza durante la latitanza. Diede voto favorevole, all’interno della “Commissione provinciale” di Cosa nostra, alla decisione di assassinare i giudici Falcone e Borsellino: i suoi figli, Nunzio e Calogero Ganci, fecero parte del commando che eseguì le stragi. Vicino al clan dei Corleonesi, fu ritenuto tra i responsabili degli omicidi del giornalista Mario Francese, dei boss Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo e del generale e prefetto di Palermo Carlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Èin un ospedale a Milano ilpalermitano, capo storico del mandamento della Noce. Avevae stava scontando diversi ergastoli in regime di 41-bis., mai pentito, era ritenuto un fedelissimo di Totò Riina, al quale fornì assistenza durante la latitanza. Diede voto favorevole, all’interno della “Commissione provinciale” di, alla decisione di assassinare i giudici Falcone e Borsellino: i suoi figli, Nunzio e Calogero, fecero parte del commando che eseguì le stragi. Vicino al clan dei Corleonesi, fu ritenuto tra i responsabili degli omicidi del giornalista Mario Francese, deiStefano Bontate e Salvatore Inzerillo e del generale e prefetto di Palermo Carlo ...

