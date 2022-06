Quella Notte Infinita è il nuovo thriller carcerario di Netflix in arrivo a luglio, con un volto di Narcos: trama e teaser (Di venerdì 3 giugno 2022) Quella Notte Infinita è il nuovo thriller carcerario di Netflix, che si prepara a bissare il seguito di Vis a Vis. Anche in questo caso si tratta di una produzione spagnola, che vede protagonisti Luis Callejo e Alberto Ammann (il Pacho Herrera di Narcos). La serie d’azione, annunciata originariamente con il titolo di Baruca, è stata creata da Víctor Sierra e Xosé Morais e arriverà sulla piattaforma l’8 luglio. Óscar Pedraza (già dietro la macchina da presa per Patria e Sky Rojo) ha diretto tutti gli episodi.La trama di Quella Notte Infinita è ambientata nel carcere psichiatrico di Monte Baruca, quando un 24 dicembre un gruppo di uomini pesantemente armati assedia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)è ildi, che si prepara a bissare il seguito di Vis a Vis. Anche in questo caso si tratta di una produzione spagnola, che vede protagonisti Luis Callejo e Alberto Ammann (il Pacho Herrera di). La serie d’azione, annunciata originariamente con il titolo di Baruca, è stata creata da Víctor Sierra e Xosé Morais e arriverà sulla piattaforma l’8. Óscar Pedraza (già dietro la macchina da presa per Patria e Sky Rojo) ha diretto tutti gli episodi.Ladiè ambientata nel carcere psichiatrico di Monte Baruca, quando un 24 dicembre un gruppo di uomini pesantemente armati assedia ...

Advertising

LiaCapizzi : Non entro nel merito della scelta ma una cosa voglio dirla. Per aver ridato entusiasmo alla nazionale, per quella n… - andreapurgatori : Quella macchia 'nera' nella notte giallorossa, fascisti nel pubblico a Tirana: 'Roma marcia ancora' - vigilidelfuoco : Il #27maggio1993 l'attentato mafioso in via dei #Georgofili a #Firenze causò la morte di 5 persone. I… - veilledame : 5 anni fa una delle notti più brutte della mia vita. Da quel momento è cambiato tutto. Se ancora dopo 5 anni ricord… - Alice70A : RT @SalaLettura: “Nella mia giovinezza ho navigato lungo le coste dalmate… Quando l’alta marea e la notte li annullava, vele sottovento sb… -