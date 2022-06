Queen Elizabeth, icona pop del Giubileo di Platino (Di venerdì 3 giugno 2022) Life&People.it “God Save The Queen”. Dopo la folla che ieri le ha reso omaggio per le strade di Londra, gli inglesi si preparano a celebrare il secondo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, l’anniversario dei suoi 70 anni di regno. Seconda solo al Re Sole per longevità sul trono, la monarca della casata Windsor è prima per popolarità in tutto il mondo. Giubileo di Platino: da 70 anni Regina Elisabetta II è icona di stile Sempre elegante e alla moda, Queen Elizabeth è l’icona di stile di Buckingham Palace. Il suo tailleur tinta unita dai colori pastello e dalle tonalità sgargianti, abbinato al cappello ton sur ton realizzato da Regel Morgan, la rendono riconoscibile in ogni occasione. A ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 3 giugno 2022) Life&People.it “God Save The”. Dopo la folla che ieri le ha reso omaggio per le strade di Londra, gli inglesi si preparano a celebrare il secondo giorno di festeggiamenti per ildidella Regina Elisabetta II, l’anniversario dei suoi 70 anni di regno. Seconda solo al Re Sole per longevità sul trono, la monarca della casata Windsor è prima per popolarità in tutto il mondo.di: da 70 anni Regina Elisabetta II èdi stile Sempre elegante e alla moda,è l’di stile di Buckingham Palace. Il suo tailleur tinta unita dai colori pastello e dalle tonalità sgargianti, abbinato al cappello ton sur ton realizzato da Regel Morgan, la rendono riconoscibile in ogni occasione. A ...

Advertising

yunduojiyu3free : RT @AleLin64: Meravigliosa scenetta girata apposta x i festeggiamenti dei 70 anni di regno! Molto spiritosa!!! God Save the Queen Elizabeth… - AleLin64 : Meravigliosa scenetta girata apposta x i festeggiamenti dei 70 anni di regno! Molto spiritosa!!! God Save the Queen… - CPettiti : RT @la_tinella: Gli hashtag per ogni evento, I Cambridge con i bambini , i corgi nei fuochi d’artificio, i Queen come colonna sonora, Elton… - la_tinella : Gli hashtag per ogni evento, I Cambridge con i bambini , i corgi nei fuochi d’artificio, i Queen come colonna sonor… - dniarch : RT @JamesLucasIT: La nave della fotografia è la Queen Elizabeth, la più grande nave passeggeri al mondo, che venne usata per trasportare in… -