"Putin ha fatto un errore storico, adesso è isolato". Macron condanna lo zar, "Situazione preoccupante" (Di venerdì 3 giugno 2022) La Nato non usa giri di parole: "Preparatevi a una guerra lunga". I vertici del patto atlantico non hanno dubbi, il conflitto in Ucraina potrebbe durare più del previsto. Intanto i russi in questo momento controllano il 20 per cento di tutto il territorio ucraino e stanno tentando di sfondare a Est. Le truppe dello zar sono ammassate in modo costante sul fronte orientale con l'obiettivo principale di portare a casa l'intero Donbass in poche settimane. L'Unione Europea ha varato il sesto pacchetto di sanzioni, ma dal giro di vite è rimasto fuori il patriarca Kirill per volere di Orban che ha posto il veto. L'Ucraina infine si prepara ad usare i lanciarazzi Himars che potrebbero cambiare gli equilibri sul campo. Ore 22.08 Ministro Interni Ucraina: "Comunichiamo con prigionieri Azov attraverso spie" Oggi, la comunicazione con i soldati catturati del reggimento Azov viene effettuata ...

GiovaQuez : Macron: 'Putin ha fatto un errore fondamentale per la sua gente, per se stesso e per la storia invadendo l'Ucraina… - DavidPuente : 10/ Non solo, condivide Lavrov su questo tema. Avete ancora dubbi sul fatto che venga seguita dalle aree No Vax e d… - masechi : ?? Il premier Mario Draghi ha fatto la cosa giusta. E ha bisogno del totale sostegno di chi crede nella diplomazia,… - ugoarrigo : RT @GiovaQuez: Macron: 'Putin ha fatto un errore fondamentale per la sua gente, per se stesso e per la storia invadendo l'Ucraina e adesso… - gpellegrino55 : RT @roseohara78: Conti correnti bloccati su base etnica, artisti discriminati in quanto russi e con loro gli atleti. Europa felice di tali… -