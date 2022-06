Advertising

DavidPuente : 1/ Ho notato la presenza di @alex_orlowski e @lastknight a @Controcorrentv sul caso @ladyonorato, NoVax e propagand… - LiaQuartapelle : 25mila soldati russi morti. L’economia russa indebolita: gli economisti prevedono il raddoppio della disoccupazione… - GiovaQuez : Zakharova: 'Sinceramente, non vedo alcun senso nel discutere di un possibile incontro tra Putin e Zelensky, neanche… - CardelliAc : RT @giorgiovascotto: Sì al dialogo, dice medvedev, ma “serve rispetto”. 200.000 bambini deportati. Intere città rase al suolo. Stupri di m… - SantaK69086335 : RT @Pamelitanaa: STRAORDINARIO MICHELE SANTORO * Gli USA ci portano alla guerra nucleare * Gli USA decidono l’invio delle armi * Noi itali… -

ilmessaggero.it

... parlando di un eventuale incontro tra i presidenti russo e ucraino, Vladimire Volodymyr ... Affiancato, traaltri, dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal e dal consigliere presidenziale ...Se ci vede divisi,continuerà la sua guerra - ha commentato al termine di una iniziativa ... La pace è un'urgenza anche peritaliani. Lavorare per la pace, costruire la pace, deve essere un ... Putin, gli alleati del Donbass si ammutinano. Il comandante in un video: «Mandati a morire senza cibo» il sostegno del presidente russo Vladimir Putin supera l’80%. Su 195 nazioni, 165 (tra cui India e Cina con il 35% della popolazione mondiale) hanno rifiutato di aderire alle sanzioni contro la Russia ..."Il problema non è Putin, anche se si è tentato di personalizzare il tutto ... La Nato, credo perché questa è la soluzione di cattedra del suo paese più importante, gli Usa, non è contro una guerra ...