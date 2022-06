Putin e il cancro, gli oncologi medici: “Se ce l’ha non lo sapremo mai” (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “Putin e il presunto cancro? Non si può fare diagnosi su una foto, sul fatto che sia ingrassato o prenda cortisone, o chissà cosa altro ancora. Una persona può prendere peso perché mangia di più per lo stress, tanto per fare un esempio, o prendere cortisone per altre patologie. Si può dire tutto quel che si vuole” sulle vicende sanitarie del presidente russo Vladimir Putin, costantemente sotto i riflettori da quando è in corso il conflitto in Ucraina, “ma non si fa diagnosi per telefono”. E’ il concetto che tiene a ribadire Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), anche dopo le ultime notizie che parlano di report dell’intelligence Usa che confermerebbero un possibile tumore in fase avanzata per Putin, trattato ad aprile. “Ne abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “e il presunto? Non si può fare diagnosi su una foto, sul fatto che sia ingrassato o prenda cortisone, o chissà cosa altro ancora. Una persona può prendere peso perché mangia di più per lo stress, tanto per fare un esempio, o prendere cortisone per altre patologie. Si può dire tutto quel che si vuole” sulle vicende sanitarie del presidente russo Vladimir, costantemente sotto i riflettori da quando è in corso il conflitto in Ucraina, “ma non si fa diagnosi per telefono”. E’ il concetto che tiene a ribadire Saverio Cinieri, presidente nazionale dell’Associazione italiana dia medica (Aiom), anche dopo le ultime notizie che parlano di report dell’intelligence Usa che confermerebbero un possibile tumore in fase avanzata per, trattato ad aprile. “Ne abbiamo ...

