Puglia amara | tra politici indagati e crisi industriali

(Di venerdì 3 giugno 2022) Viaggio nella regione che va al rinnovo di molte amministazioni locali e dove un sistema di potere mostra tutti i suoi limiti. Con un Partito democratico commissariato, i problemi sull’immigrazione, gli annunci di risorse in arrivo e la realtà dell’ex Ilva dove il rilancio è al palo. Basta salire su uno dei treni che percorrono in linea retta l’intera, da Foggia a Lecce, per raccogliere il malcontento sulla palude in cui pare essere sprofondata la regione amministrata dal governatore Michele Emiliano, dove il Partito democratico è stato falcidiato dalle inchieste giudiziarie per voto di scambio e corruzione. Con l’ex ministro Francesco Boccia inviato da «commissario» nella sua terra dal segretario Enrico Letta per convocare un congresso e cercare di salvare le apparenze. Alla stazione foggiana, presidiata da tassisti abusivi e immigrati, si discute ...