Pubblicato su TikTok il provino inedito di “Back to Black” di Amy Winehouse – Il video (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono passati quasi 11 anni dalla morte di Amy Winehouse ma la sua straordinaria voce continua a vivere. Mark Ronson, il dj e produttore anglo-statunitense che ha messo a punto il sound di Back to Black, l’intramontabile classico di Amy Winehouse ha voluto regalare ai fan l’ascolto dell’inedito provino registrato dall’artista britannica, prima della registrazione definitiva in studio della canzone, pubblicata nel 2006. Nel video Ronson ha spiegato la genesi di Back to Black: «Salve sono Mark Ronson. Per chi non mi dovesse conoscere, sono il produttore e co-autore di Back to Black, che venne composta circa 15 anni fa con Amy Winehouse proprio su questo pianoforte». Il produttore ha poi ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono passati quasi 11 anni dalla morte di Amyma la sua straordinaria voce continua a vivere. Mark Ronson, il dj e produttore anglo-statunitense che ha messo a punto il sound dito, l’intramontabile classico di Amyha voluto regalare ai fan l’ascolto dell’registrato dall’artista britannica, prima della registrazione definitiva in studio della canzone, pubblicata nel 2006. NelRonson ha spiegato la genesi dito: «Salve sono Mark Ronson. Per chi non mi dovesse conoscere, sono il produttore e co-autore dito, che venne composta circa 15 anni fa con Amyproprio su questo pianoforte». Il produttore ha poi ...

Advertising

G_IDLEITALIA : [ACCOUNT TIK TOK NEWS] Neverland, abbiamo pubblicato un nuovo video sul nostro profilo? Speriamo che vi piaccia e… - diamqnti : ho appena pubblicato se floppa non è mai esistito però intanto andate - SignorAldo : RT @fanpage: È bastato un video per stravolgere TikTok Italia. Se in queste ore aprite i commenti di qualsiasi video pubblicato sulla piat… - fanpage : È bastato un video per stravolgere TikTok Italia. Se in queste ore aprite i commenti di qualsiasi video pubblicato… - tsukinoko__ : Ho appena visto un video su tiktok del trend “ma almeno un bacio ve lo siete dato?” E poi hai pubblicato una foto con la sborra in mano ?? -