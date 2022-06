PSG, dalla Francia: Campos nuovo ds, sostituirà Leonardo. Vicino Galtier come allenatore (Di venerdì 3 giugno 2022) come scrive Le Parisien, Luis Campos e il PSG hanno trovato l'accordo per un contratto di 3 anni al nuovo ds, che prenderebbe così... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022)scrive Le Parisien, Luise il PSG hanno trovato l'accordo per un contratto di 3 anni alds, che prenderebbe così...

Advertising

NicoSchira : @reddist92 Era una idea ventilata da Leonardo un mesetto fa, ma mai realmente approfondita tra PSG e Juventus. Salt… - sportli26181512 : PSG, dalla Francia: Campos nuovo ds, sostituirà Leonardo. Vicino Galtier come allenatore: Come scrive Le Parisien,… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - PSG, Campos sarà il sostituto di Leonardo come direttore sportivo - Avenger68445884 : RT @MatthijsPog: ??RABIOT. Tre offerte dalla Premier e i soliti discorsi con il PSG. LA MAMMA ha il via libera per trattare con tutti e sa q… - mmintermm : @DocRiserva E quindi? Nonostante questo non si è fatto problemi ad andare contro psg e city. Sarà anche pagato dall… -