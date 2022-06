Prova il colpo nel bar della madre di Zaniolo, beccato dai carabinieri: dove si era nascosto... (Di venerdì 3 giugno 2022) Tentato furto nel bar della madre del calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo. Un uomo di 60 anni originario di Massa Carrara è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato dopo che, la scorsa notte, ha tentato di rubare il fondo cassa di un locare gestito a La Spezia dalla famiglia di Zaniolo, il Bar Costa di proprietà di Francesca Costa. Poco prima delle 3 di notte l'uomo averebbe forzato la porta d'ingresso del locale e, quando stava Provando a prendere i soldi dalla cassa, cè sostato sorpreso dall'arrivo di carabinieri. Il 60enne ha Provato a nascondersi sotto il bancone, riposta il sito dell'Ansa, ma i militari della locale compagnia lo hanno fermato. Sul posto è arrivato Igor Zaniolo, padre di Nicolò, che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Tentato furto nel bardel calciatoreRoma, Nicolò. Un uomo di 60 anni originario di Massa Carrara è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato dopo che, la scorsa notte, ha tentato di rubare il fondo cassa di un locare gestito a La Spezia dalla famiglia di, il Bar Costa di proprietà di Francesca Costa. Poco prima delle 3 di notte l'uomo averebbe forzato la porta d'ingresso del locale e, quando stavando a prendere i soldi dalla cassa, cè sostato sorpreso dall'arrivo di. Il 60enne hato a nascondersi sotto il bancone, riposta il sito dell'Ansa, ma i militarilocale compagnia lo hanno fermato. Sul posto è arrivato Igor, padre di Nicolò, che ...

