Profughi Ucraini cacciati dagli Hotel: il motivo è sconvolgente (Di venerdì 3 giugno 2022) Ormai in Ucraina si combatte da 100 giorni. Le truppe russe continuano ad avanzare nell’est e Zelensky ha dichiarato: “Mosca occupa il 20% del nostro territorio”. Secondo l’intelligence USA il presidente russo Vladimir Putin avrebbe un cancro in fase avanzata e a marzo sarebbe scampato a un tentativo di omicidio. Nel frattempo il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dopo l’incontro con Biden ha annunciato: “L’Occidente si deve preparare a una lunga guerra di usura”. Tra le conseguenze della guerra anche quella legata ai rifugiati, i quali sono stati ospitati in tutta Europa. In queste ultime ore, circa 60mila persone hanno dovuto liberare gli alberghi sul mar Nero. Pioggia di critiche per il governo di Sofia. Vediamo le motivazioni alla base di questa scelta.



