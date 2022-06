Processo Niccolò Ciatti, tribunale spagnolo condanna ceceno per omicidio volontario (Di venerdì 3 giugno 2022) Il calcio sferrato a Niccolò Ciatti voleva uccidere. E' quanto ha stabilito la giuria popolare del tribunale provinciale di Girona, in Spagna, che ha condannato per omicidio volontario Rassoul Bissoultanov, il cittadino ceceno che partecipò al pestaggio del 22enne toscano morto nell'agosto del 2017 a Lloret del mar. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 giugno 2022) Il calcio sferrato avoleva uccidere. E' quanto ha stabilito la giuria popolare delprovinciale di Girona, in Spagna, che hato perRassoul Bissoultanov, il cittadinoche partecipò al pestaggio del 22enne toscano morto nell'agosto del 2017 a Lloret del mar.

Omicidio Ciatti, la sentenza: Bissoultanov condannato per omicidio volontario "Ci dissero che Niccolò stava morendo" Girona (Spagna), 3 giugno 2022 - Dopo tre giorni di processo a Girona è arrivata la sentenza per l'omicidio di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci, morto nell'agosto del 2017 a Lloret de Mar. Nel processo era coinvolto anche Movsar Magomadov che non è indicato come accusato dalla giuria popolare.