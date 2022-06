Probabili formazioni Italia-Germania, Nations League 2022/2023 (Di venerdì 3 giugno 2022) Le Probabili formazioni di Italia-Germania, match valido per la prima giornata della Nations League 2022/2023. Dopo la Finalissima contro l’Argentina, gli Azzurri di Mancini torneranno in campo per il primo appuntamento della nuova edizione della Nations League contro i tedeschi di Flick. Calcio d’inizio sabato 4 giugno alle ore 20.45. Di seguito le Probabili formazioni. Italia – Bastoni pronto a prendere il posto di Chiellini, in avanti Scamacca in pole. Probabili formazioni Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct: ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Ledi, match valido per la prima giornata della. Dopo la Finalissima contro l’Argentina, gli Azzurri di Mancini torneranno in campo per il primo appuntamento della nuova edizione dellacontro i tedeschi di Flick. Calcio d’inizio sabato 4 giugno alle ore 20.45. Di seguito le– Bastoni pronto a prendere il posto di Chiellini, in avanti Scamacca in pole.(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct: ...

