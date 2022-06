Preside ' controlla' vestiti allieve | 300 in sciopero a Vicenza

Advertising

Caramella2022 : @ilpresidenteh cmq statti attento..... controlla il congelatore a casa... non mi fa sta in pensiero... perchè se… -

Alcune studentesse avevano raccontato di come lale avesse costrette ad alzarsi in piedi per controllare il loro abbigliamento, per poi sanzionare, tramite note disciplinari, chi ritenesse ...... e hanno subìto oscillazioni nei due anni di Covid: "Le sezioni ospedaliere - sottolinea la... Quando invii il modulo,la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi ...Oltre 300 studenti questa mattina hanno deciso di aderire allo sciopero indetto al liceo "Fogazzaro" di Vicenza contro dichiarazioni ritenute "sessiste, grassofobiche e paternaliste" pronunciate dalla ...VICENZA - Uno sciopero degli studenti è stato annunciato per domani, 3 giugno, al liceo «Fogazzaro» di Vicenza, per protesta contro un presunto 'controllo' sui ...