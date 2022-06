Premi Gazzetta | Juan Jesus ironizza sul Milan | il commento social

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) Come di consueto, ladello Sport rende nota la formazione dell’anno di Serie A; a votare è il pubblico tramite le varie piattaforme. Proprio nella giornata odierna è stato pubblicato il TOTY2021/2022, la formazione comprende ben sette giocatori delcampione d’Italia. Di seguito l’undici scelto dal pubblico: (4-3-3) Maignan; Calabria, Tomori, Bremer, Theo Hernandez; Tonali, Milinkovic Savic, Brozovic; Leao, Berardi, Giroud. Formazionedello SportUna formazione davvero forte che però non vede presenti giocatori del Napoli. In particolare, curiosando tra i commenti molti tifosi hanno ne hanno adocchiato uno in particolare:ha commentato il post. Il difensore brasiliano, fresco di rinnovo con il Napoli ...