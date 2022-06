Pozzecco nuovo ct Italbasket “Una responsabilità enorme” (Di venerdì 3 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente per avermi dato questa opportunità. Con Petrucci ci conosciamo da un pò, abbiamo un denominatore comune, la grande considerazione per la maglia azzurra. Penso che ci siano pochi sportivi che hanno sofferto per come ha sofferto il sottoscritto per la maglia azzurra”. Gianmarco Pozzecco tradisce l’emozione. L’ex play è stato chiamato dal presidente federale Gianni Petrucci a prendere il timone dell’Italbasket, “una responsabilità enorme – confessa il Poz – Sono stato escluso due volte da due competizioni a cui pensavo di dover participare, nel 1999 e nel 2003 – il riferimento agli Europei – Allora dissi che tifavo contro la Nazionale ma in realtà tifavo contro la sofferenza che mi lega ancora di più alla medaglia che abbiamo vinto ad Atene. Nessuno ha goduto come ho goduto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente per avermi dato questa opportunità. Con Petrucci ci conosciamo da un pò, abbiamo un denominatore comune, la grande considerazione per la maglia azzurra. Penso che ci siano pochi sportivi che hanno sofferto per come ha sofferto il sottoscritto per la maglia azzurra”. Gianmarcotradisce l’emozione. L’ex play è stato chiamato dal presidente federale Gianni Petrucci a prendere il timone dell’, “una– confessa il Poz – Sono stato escluso due volte da due competizioni a cui pensavo di dover participare, nel 1999 e nel 2003 – il riferimento agli Europei – Allora dissi che tifavo contro la Nazionale ma in realtà tifavo contro la sofferenza che mi lega ancora di più alla medaglia che abbiamo vinto ad Atene. Nessuno ha goduto come ho goduto ...

Advertising

Italbasket : Benvenuto Poz ?? Gianmarco Pozzecco è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior Maschile!… - LaStampa : Basket, il nuovo ct della Nazionale Pozzecco in lacrime: 'Ho sofferto tanto per l'Italia' - infoitsport : Pozzecco nuovo ct Italbasket “Una responsabilità enorme” - messina_oggi : Pozzecco nuovo ct Italbasket “Una responsabilità enorme”MILANO (ITALPRESS) - 'Ringrazio il presidente per avermi da… - IlModeratoreWeb : Pozzecco nuovo ct Italbasket “Una responsabilità enorme” - -