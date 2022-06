Ponte del 2 giugno, Confesercenti Campania: 160mila turisti e 50 mln di incasso, Napoli protagonista (Di venerdì 3 giugno 2022) Napoli e la Campania sono invasi da turisti: l’economia (anche indiretta) risale e le previsioni per l’estate sono molto confortanti. E’ quanto emerge dall’analisi condotta del Centro Studi di Confesercenti Campania sulle presenze nella nostra regione per il Ponte del 2 giugno, ovvero da ieri sino a domenica 5 (dunque tre notti e quattro giorni). I dati Le presenze di turisti nella nostra regione, dal 2 al 5 giugno, sono 158.450 per un incasso di oltre 19 milioni di euro per le sole attività alberghiere ed extralberghiere (sono 8000 le strutture ricettive aperte in Campania in questi giorni). Il fatturato totale però sale sino a 50,7 milioni di euro in virtù degli introiti dell’indotto (commercio, bar, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022)e lasono invasi da: l’economia (anche indiretta) risale e le previsioni per l’estate sono molto confortanti. E’ quanto emerge dall’analisi condotta del Centro Studi disulle presenze nella nostra regione per ildel 2, ovvero da ieri sino a domenica 5 (dunque tre notti e quattro giorni). I dati Le presenze dinella nostra regione, dal 2 al 5, sono 158.450 per undi oltre 19 milioni di euro per le sole attività alberghiere ed extralberghiere (sono 8000 le strutture ricettive aperte inin questi giorni). Il fatturato totale però sale sino a 50,7 milioni di euro in virtù degli introiti dell’indotto (commercio, bar, ...

