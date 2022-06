Pomezia, la protesta per “l’irrazionale chiusura di Leonardo SpA”: lo sciopero del 6 Giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) La Leonardo SpA ha deciso di chiudere alcuni siti industriali sul territorio italiano, tra questi anche quello storico di Pomezia. “Oltre 700 lavoratori, tra ingegneri e tecnici altamente specializzati, saranno costretti a cambiare sede verso i siti Roma Tiburtina e Cisterna di Latina”. Per questo motivo, la RSU, con largo anticipo, (“esattamente il 26 Maggio”), ha chiesto i permessi per organizzare una assemblea dei lavoratori il 6 Giugno. Chiedendo inoltre la partecipazione del Sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, e il vicePresidente del Consiglio Regionale, Daniele Leodori. L’obiettivo altro non era che poter esprimere il dissenso nei confronti di questa scelta, dichiarando le problematiche. “L’azienda, a distanza di 1 settimana dalla richiesta fatta, ha rifiutato alle istituzioni il permesso di accedere al sito, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) LaSpA ha deciso di chiudere alcuni siti industriali sul territorio italiano, tra questi anche quello storico di. “Oltre 700 lavoratori, tra ingegneri e tecnici altamente specializzati, saranno costretti a cambiare sede verso i siti Roma Tiburtina e Cisterna di Latina”. Per questo motivo, la RSU, con largo anticipo, (“esattamente il 26 Maggio”), ha chiesto i permessi per organizzare una assemblea dei lavoratori il 6. Chiedendo inoltre la partecipazione del Sindaco di, Adriano Zuccalà, e il vicePresidente del Consiglio Regionale, Daniele Leodori. L’obiettivo altro non era che poter esprimere il dissenso nei confronti di questa scelta, dichiarando le problematiche. “L’azienda, a distanza di 1 settimana dalla richiesta fatta, ha rifiutato alle istituzioni il permesso di accedere al sito, ...

