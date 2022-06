Pogba torna alla Juventus: spunta la data dell’annuncio ufficiale (Di venerdì 3 giugno 2022) del clamoroso ritorno del francese a Torino Countdown in casa Juventus per il ritorno di Paul Pogba. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo, mancano da limare solo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’annuncio del ritorno di Paul Pogba alla Juventus potrebbe combaciare con la messa in onda di The Pogmentary, la docu-serie sulla vita del francese in uscita il 17 giugno su Amazon Prime Video L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) del clamoroso ritorno del francese a Torino Countdown in casaper il ritorno di Paul. L’affare è ormai in dirittura d’arrivo, mancano da limare solo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l’annuncio del ritorno di Paulpotrebbe combaciare con la messa in onda di The Pogmentary, la docu-serie sulla vita del francese in uscita il 17 giugno su Amazon Prime Video L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: #Juventus, spunta la data dell'annuncio di #Pogba - CalcioNews24 : #Juventus, spunta la data dell'annuncio di #Pogba - Prince36596581 : Zaniolo è molto amico di kean come Kean è molto amico di Mckennie con Pogba può nascere un gran bel gruppo soprattu… - chriderri97 : Pogba via da Manchester rifiuta i rivali e torna dove l’hanno amato. Dybala? - ForEsordientus : RT @enzomarangio: #Pogba venne alla #Juventus a parametro zero diventando grande con #Allegri. Poi tornò al #ManUtd, facendo arricchire la… -