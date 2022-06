Pnrr, Gentiloni “Con richiesta proroga in discussione intero piano” (Di venerdì 3 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Se l'Italia chiedesse una proroga dei tempi di attuazione del Pnrr non sarebbe una questione di bella o brutta figura, sarebbe mettere in discussione una delle svolte strategiche più importanti dell'Unione Europea”. Così Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia al Festival internazionale dell'economia. “Il governo non ci pensa per niente” assicura Gentiloni, che rimarca come “tutti stanno faticando ma si devono rispettare gli obiettivi, scadenze e cronoprogrammi. Le difficoltà devono essere prese di petto e affrontate”.– foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Se l'Italia chiedesse unadei tempi di attuazione delnon sarebbe una questione di bella o brutta figura, sarebbe mettere inuna delle svolte strategiche più importanti dell'Unione Europea”. Così Paolo, commissario europeo all'economia al Festival internazionale dell'economia. “Il governo non ci pensa per niente” assicura, che rimarca come “tutti stanno faticando ma si devono rispettare gli obiettivi, scadenze e cronoprogrammi. Le difficoltà devono essere prese di petto e affrontate”.– foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

