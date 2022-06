Playoff Serie C 2021/2022: ticket esauriti per Padova-Palermo, in vendita altri 2265 biglietti (Di venerdì 3 giugno 2022) Padova-Palermo rappresenta un doppio confronto che determinerà quali della due squadre in finale Playoff parteciperà alla prossima Serie B. In attesa dell’infuocata partita di ritorno in Sicilia, i Padovani giocheranno di fronte al proprio pubblico allo Stadio Euganeo; una bolgia di appassionati assisterà all’importante incontro, ultimo atto della C, come conferma il fatto che ogni biglietto in vendita sia stato acquistato. Relativamente a quanto ripotato, il Padova ha chiesto e ottenuto la possibilità di rendere disponibili ulteriori 2265 biglietti relativi al Settore Gradinata Est; primordialmente non disponibile a essere occupato. La partita si svolgerà a partire dalle ore 21.00 di domenica 5 giugno: un appuntamento da non ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022)rappresenta un doppio confronto che determinerà quali della due squadre in finaleparteciperà alla prossimaB. In attesa dell’infuocata partita di ritorno in Sicilia, ini giocheranno di fronte al proprio pubblico allo Stadio Euganeo; una bolgia di appassionati assisterà all’importante incontro, ultimo atto della C, come conferma il fatto che ogni biglietto insia stato acquistato. Relativamente a quanto ripotato, ilha chiesto e ottenuto la possibilità di rendere disponibili ulteriorirelativi al Settore Gradinata Est; primordialmente non disponibile a essere occupato. La partita si svolgerà a partire dalle ore 21.00 di domenica 5 giugno: un appuntamento da non ...

