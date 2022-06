Playoff NBA 2022 | rimonta strepitosa di Boston | Golden State ko in gara-1

Advertising

sportface2016 : #playoffsNBA 2022: rimonta strepitosa dei #BostonCeltics, #GoldenStateWarriors sconfitti in gara-1 di finale - infoitsport : NBA Playoff | Ultimo quarto da favola: Boston sbanca Golden State - Red_shoes_man : @parallelecinico È noiosa la regular season NBA perché non c'è difesa e le partite hanno poco peso. I playoff, con… - sportli26181512 : NBA Finals, Golden State Boston gara-1 108-120: super rimonta Celtics, Warriors ko: Boston confeziona un ultimo qua… - NbaReligion : Rimonta di Boston, dal -12 al più 12. In 12’ #NBAFinals #BleedGreen #GoldBlooded -

SAN FRANCISCO - La bellezza di 141 partite didisputate senza mai assaporare una finale. Quando però ne ha avuto l'occasione, Al Horford non si è lasciato scappare la chance di renderla indimenticabile. Gara - 1 contro Golden State ...In questigli Warriors non avevano mai perso dopo aver avuto un vantaggio in doppia cifra e,... che hanno pagato lo scotto del debutto alleFinals in un primo quarto in cui difensivamente ...I Boston Celtics vincono in rimonta 120-108 gara-1 della finale Playoff NBA 2021/2022 contro i Golden State Warriors. Questi ultimi partono subito forte, i Celtics rientrano nel secondo quarto ma poi ...Buona la prima per Boston. Al Chase Center di San Francisco i ragazzi di Ime Udoka sconfiggono per 108-120 Golden State grazie a un magnifico quarto periodo (40-16) e conquistano la prima vittoria nel ...