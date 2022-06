Picchiava moglie e figlia minorenne ogni giorno: arrestato 44enne di Monte di Procida (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella casa dell’aggressore i carabinieri hanno trovato un piccolo coltello, uno sfollagente in ferro e un bastone di legno Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella casa dell’aggressore i carabinieri hanno trovato un piccolo coltello, uno sfollagente in ferro e un bastone di legno

