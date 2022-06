Piazzale Tricoli cambia volto | dopo l’ispezione dell’ARPA niente più cassonetti nel punto di raccolta

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 3 giugno 2022) MONREALE – Prima è stata l’ASP di Palermo ad intimare al comune di Monreale di intervenire per mettere a norma l’area di conferimento dei rifiuti differenziati di. Ed allora la ditta Ecolandia aveva provveduto ad installarvi una recinzione, a collocarvi una casetta prefabbricata a beneficio dei dipendenti e, dato che al suo interno mancavano gli allacci idrici, un bagno chimico esterno. Ad aprile scorso si sono invece presentati gli ispettori, a sostenere che il sito utilizzato per il conferimento dei rifiuti differenziati sulla circonvallazione non possedeva i requisiti necessari. E quindi via la casetta, la recinzione, ma anche idei rifiuti. “L’ARPA ha considerato il sito alla stregua di un CCR, quando invece si tratta di undi...