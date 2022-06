(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Undell’Audiencia Nacional spagnola, Santiago Pedraz, ha inviato una rogatoria negli Stati Uniti per poter interrogare l’ex segretario di Stato, Mike, riguardo alla presunta esistenza di unper sequestrare ed ammazzare il fondatore di Wikileaks, Julian, mentre era rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra. Secondo il documento, che è stato visionato dall’agenzia Europa Press, ilchiede di poter interrogare, in qualità di ex direttore della Cia, incarico che ha ricoperto dal gennaio 2018 all’aprile 2018 quando Donald Trump lo nominò a capo della diplomazia Usa, e William Evanina, ex capo del controspionaggio americano. La magistratura spagnola si è mossa in risposta di una denuncia degli ...

Adnkronos

Piano Cia per uccidere Assange, giudice spagnolo vuole ascoltare Pompeo (Adnkronos) - Un giudice dell'Audiencia Nacional spagnola, Santiago Pedraz, ha inviato una rogatoria negli Stati Uniti per poter interrogare l'ex segretario di Stato, Mike Pompeo, riguardo alla presun ...