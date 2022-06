Peschiera | migliaia di immigrati scatenano l’inferno in spiaggia | risse | rapine e accoltellamenti Video

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu — Non c’è che dire, il processo di integrazione deglinel nostro Paese sta procedendo a gonfie vele: ne dà fulgido esempiodel Garda dove ieri si sono viste scene da incubo, una guerriglia urbana di dimensioni inaudite innescata dadi giovani stranieri arrivati da tutta la Lombardia. Atti di vandalismo,, famiglie rapinate, terrorizzate e costrette alla fuga: ecco un piccolo assaggio del famoso «stile di vita che presto sarà il nostro» preconizzato dalla Boldrini e che ormai fa parte della quotidianità di molti Paesi europei. Era solo questione di tempo prima che anche il Belpaese iniziasse adeguasse alla norma che contraddistingue le banlieue e le no-go zones in stile svedese. Inferno immigrazione aUn fiume di ...

Sul lido di Campanello e Pioppi, rispettivamente a Castelnuovo del Garda edel Garda in provincia di Verona, protagonisti dell'accaduto sono statidi ragazzi e ragazze che si erano ...L'appuntamento tramite TikTok. In, ieri, si sono presentati sulla lingua di spiaggia tra il lido Campanello (a Castelnuovo del Garda) e il lido Pioppi (adel Garda) per quello che il social anticipava come un raduno ...