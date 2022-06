Perché la Russia ha annunciato esercitazioni militari nel Pacifico (Di venerdì 3 giugno 2022) La Russia ha avviato esercitazioni militari nel Pacifico. La flotta militare di Mosca effettuerà le operazioni da qui al prossimo 20 giugno, in conformità con il programma di addestramento 2022 russo relativo alla regione. Il Ministero della Difesa ha spiegato che saranno coinvolte oltre 40 tra navi da guerra e di supporto e 20 tra InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 3 giugno 2022) Laha avviatonel. La flotta militare di Mosca effettuerà le operazioni da qui al prossimo 20 giugno, in conformità con il programma di addestramento 2022 russo relativo alla regione. Il Ministero della Difesa ha spiegato che saranno coinvolte oltre 40 tra navi da guerra e di supporto e 20 tra InsideOver.

