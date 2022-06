Perché i tifosi del Valencia non vogliono Gattuso come allenatore (Di venerdì 3 giugno 2022) Una serie di pensieri espressi nel corso della sua carriera, quando era ancora calciatore e prima di intraprendere l’avventura (ancora poco fortunata) di allenatore. E così, dopo quanto accaduto già lo scorso anno quando il suo approdo sulla panchina londinese del Tottenham, Gennaro Gattuso rischia di veder saltato il suo accordo per diventare tecnico degli spagnoli del Valencia. Nelle ultime ore, proprio mentre si stava arrivando alle firme sul contratto, sui social è iniziata una campagna social per invitare i proprietari del club a non puntare sull’ex calciatore del Milan. Gattuso allenatore del Valencia, ma i tifosi protestano In tendenza, da alcune ore, c’è l’hashtag #NoAGattuso. Il promo a twittarlo è stato l’ex Presidente del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Una serie di pensieri espressi nel corso della sua carriera, quando era ancora calciatore e prima di intraprendere l’avventura (ancora poco fortunata) di. E così, dopo quanto accaduto già lo scorso anno quando il suo approdo sulla panchina londinese del Tottenham, Gennarorischia di veder saltato il suo accordo per diventare tecnico degli spagnoli del. Nelle ultime ore, proprio mentre si stava arrivando alle firme sul contratto, sui social è iniziata una campagna social per invitare i proprietari del club a non puntare sull’ex calciatore del Milan.del, ma iprotestano In tendenza, da alcune ore, c’è l’hashtag #NoA. Il promo a twittarlo è stato l’ex Presidente del ...

