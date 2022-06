Pensioni anticipate 2023 ultim’ora: Governo punta all’innalzamento dell’età anagrafica? (Di venerdì 3 giugno 2022) Relativamente al dibattito sulle Pensioni anticipate 2023 é interessante il ‘botta e risposta’ che si è creato tra i nostri lettori ed il sempre disponibile Dott. Claudio Maria Perfetto a seguito di alcune considerazione su come il sistema previdenziale potrebbe risultare in equilibrio se solo si puntasse non unicamente al pensionamento ma anche ad investire nel lavoro e sui giovani. Di seguito dunque le questioni poste da due nostri lettori e le risposte del nostro esperto da cui emerge chiaramente come il Governo, sebbene ancora non lo abbia detto in modo esplicito, al fine di mantenere un equilibrio di sistema, non avendo grandi carte da giocare, punterà purtroppo, ancora una volta ed a scapito dei lavoratori prossimi alla pensione, all’incremento dell’età ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 3 giugno 2022) Relativamente al dibattito sulleé interessante il ‘botta e risposta’ che si è creato tra i nostri lettori ed il sempre disponibile Dott. Claudio Maria Perfetto a seguito di alcune considerazione su come il sistema previdenziale potrebbe risultare in equilibrio se solo sisse non unicamente al pensionamento ma anche ad investire nel lavoro e sui giovani. Di seguito dunque le questioni poste da due nostri lettori e le risposte del nostro esperto da cui emerge chiaramente come il, sebbene ancora non lo abbia detto in modo esplicito, al fine di mantenere un equilibrio di sistema, non avendo grandi carte da giocare, punterà purtroppo, ancora una volta ed a scapito dei lavoratori prossimi alla pensione, all’incremento...

