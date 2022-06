Penisola sorrentina, le associazioni del turismo al Prefetto: Sos trasporti, intervenire subito o sarà il caos (Di venerdì 3 giugno 2022) Una situazione infernale destinata a peggiorare nelle prossime settimane. Gli operatori sorrentini lanciano l’ennesimo sos sullo stato dei trasporti nella Penisola sorrentina. Se non si interviene al più presto si rischiano “conseguenze gravissime in termini di mobilità, sicurezza, aumento di incidenti, traffico interno, inquinamento, danni economici”. Di qui la lettera inviata dalle associazioni del turismo al Prefetto di Napoli Claudio Palomba affinché si adoperi in prima persona per la costituzione di un “Tavolo Permanente dell’Accessibilità in Penisola sorrentina, con la presenza di Regione, Eav, Anas, Amministrazioni Comunali, associazioniTuristiche, esperti nel settore dei trasporti”. Di seguito il testo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Una situazione infernale destinata a peggiorare nelle prossime settimane. Gli operatori sorrentini lanciano l’ennesimo sos sullo stato deinella. Se non si interviene al più presto si rischiano “conseguenze gravissime in termini di mobilità, sicurezza, aumento di incidenti, traffico interno, inquinamento, danni economici”. Di qui la lettera inviata dalledelaldi Napoli Claudio Palomba affinché si adoperi in prima persona per la costituzione di un “Tavolo Permanente dell’Accessibilità in, con la presenza di Regione, Eav, Anas, Amministrazioni Comunali,Turistiche, esperti nel settore dei”. Di seguito il testo ...

