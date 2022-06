Paura alla Rcr, s'incendia porzione del tetto - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 3 giugno 2022) Pompieri a lavoro per ore. Da individuare la causa. del rogo: la colonna di fumo. era visibile da ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 giugno 2022) Pompieri a lavoro per ore. Da individuare la causa. del rogo: la colonna di fumo. era visibile da ...

Advertising

alex_orlowski : Salta subito in evidenza che sono legati alla ultra destra al complottismo e nel grande gruppo di ex QANON e NoVax… - riotta : La Danimarca vota dopodomani sull'idea di aderire alla difesa europea, per paura di Mosca, da cui si teneva fuori da sempre. - PivaEdoardo : RT @luigibrancacci7: @eda61916271 E i dittatori invece gozzovigliavano alla faccia della povera gente, come adesso, come sempre, ovunque ci… - SerenaBellavita : RT @luigibrancacci7: @eda61916271 E i dittatori invece gozzovigliavano alla faccia della povera gente, come adesso, come sempre, ovunque ci… - censore_ : RT @censore_: @Luigiantonio80 @rcarangelo @millywo Ho paura che questo referendum sarà un flop per il semplice motivo che gli italiani pre… -