Passoscuro | aperti 7mila metri quadrati di parcheggi comunali gratuiti

(Di venerdì 3 giugno 2022) Fiumicino – "Sono stati7 miladiincustoditi a". Ad annunciarlo, in una nota stampa, è la presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi. "I posti auto – spiega la Presidente – sono stati realizzati in via di Villasalto, prima dell'incrocio con via Florinas, in fondo a via Desulo e in via Florinas accanto alla chiesa. L'Amministrazione comunale li ha voluti realizzare in particolare adesso, durante la stagione estiva, per evitare la sosta selvaggia che ogni estate avviene a".