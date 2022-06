Parigi: Zverev costretto al ritiro, Nadal è in finale (Di venerdì 3 giugno 2022) L'attesissima semifinale di Roland Garros Nadal " Zverev si conclude nel peggior modo possibile dopo oltre tre ore di lotta e spettacolo. Il tedesco esce dal campo in carrozzina sul 6 pari del secondo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) L'attesissima semidi Roland Garrossi conclude nel peggior modo possibile dopo oltre tre ore di lotta e spettacolo. Il tedesco esce dal campo in carrozzina sul 6 pari del secondo ...

Advertising

sportmediaset : Nadal l'immortale vola in finale a Parigi: Zverev va ko nel 2° set e si ritira #tennis #Nadal #Zverev… - Gazzetta_it : Al #RolandGarros il dramma di Zverev. Si infortuna alla caviglia ed esce urlando dal dolore. #Nadal in finale a Par… - fisco24_info : Tennis: Zverev si ritira, Nadal in finale a Parigi: Il tedesco si fa male nel corso del secondo set - Ticinonline : Finale drammatico a Parigi: Zverev si fa male, Nadal all'ultimo atto #nadal #zverev @rolandgarros - vitasportivait : ?? #Tennis | #RolandGarros Zverev si fa male, Nadal in finale! Drammatico epilogo nella prima semifinale del Rola… -