Papa Francesco e il pasticcio del convegno con Minniti: un sinodo mediterraneo richiedeva cura (Di venerdì 3 giugno 2022) di Riccardo Cristiano* La recente assemblea dei vescovi, dalla quale è emersa la presidenza del cardinale Matteo Zuppi, è stata aperta da un incontro a porte chiuse tra il Papa e i vescovi italiani riuniti proprio per definire i tre nomi da indicargli per la scelta del neo-presidente. Siccome gli incontri a porte chiuse non sono mai a porte realmente chiuse, è emerso, riferito da molti, che nella lunga discussione tra Francesco e i vescovi vi sarebbe stato anche "l'incidente di Firenze". Dal 23 al 27 febbraio scorso, infatti, si è svolto a Firenze il convegno promosso dalla CEI sul mediterraneo. Nelle stesse ore e nella stessa città un analogo incontro aveva luogo tra i sindaci di numerose città del mediterraneo. Nella giornata conclusiva erano previsti gli interventi di Papa ...

